Allergien rasch erkennen

Allergien sind meist nicht gefährlich, sie können sich aber zu chronischen Beschwerden ausweiten. Deshalb bieten die Rotpunkt Apotheken einen Test an, der rasch Auskunft über die häufigsten Allergene gibt. Nur ein Tropfen Blut ist nötig, um Gewissheit zu haben.

Laufende Nase, tränende Augen, Niesanfälle oder Rötungen auf der Haut: schuld daran könnte eine Allergie sein. Rund ein Viertel der Bevölkerung leidet an allergischen Symptomen. Der Grund dafür ist: Das Immunsystem hat verlernt, zwischen gefährlichen und harmlosen Substanzen zu unterscheiden und löst eine Überreaktion aus. Verantwortlich für Allergien sind meist Eiweisse, zum Beispiel von Pollen oder Tieren. Ein Eiweiss, das also für andere Menschen harmlos ist, wird für Betroffene zum Allergen.

Chronische Beschwerden vermeiden

Um zu verhindern, dass eine Allergie wegen Nichtwissen zu chronischen Beschwerden führt – beispielsweise zu einem chronischen Asthma wegen allergischem Schnupfen – sollte möglichst rasch ein geeigneter Test durchgeführt werden. Die Rotpunkt Apotheken bieten deshalb Allergie-Checks an. In einem separaten Raum wird nach dem Ausfüllen eines Anamnese-Fragebogens ein Tropfen Blut vom Finger entnommen und analysiert. Nach 20 Minuten kann mit der Blutanalyse festgestellt werden, ob eine Überempfindlichkeit auf eines der häufigsten Allergene vorliegt. Zusammen mit der Fachperson in der Apotheke werden dann weitere Massnahmen besprochen.

Auslöser meiden oder bekämpfen

Die häufigsten Überempfindlichkeiten werden von Katzen- oder Hundehaaren, Pollen von Birken, Beifuss, Esche, Lieschgras, Glaskraut oder aber von Hausstaubmilben, Schimmelpilzen oder Küchenschaben ausgelöst. Aber Achtung: Es gilt zu unterscheiden zwischen Allergie und Intoleranzen auf bestimmte Stoffe. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem, bei einer Intoleranz das Verdauungssystem, wie beispielsweise bei der Zöliakie oder der Laktoseintoleranz. Wissen ist also Macht: Kennt man den auslösenden Stoff, können Betroffene entsprechende Schutzmassnahmen ergreifen oder den Auslöser in ihrem Alltag meiden.

Warum zum Allergie-Check in die Rotpunkt Apotheke?

Bei Allergien ist Wissen Macht: Je schneller Sie die Ursache von Niesen, Husten, Hautveränderungen und Co. kennen, desto besser können die Symptome bekämpft werden.

Der Allergie-Check dauert nur 20 Minuten und kann ohne Voranmeldung in den Tagesablauf integriert werden.

Apotheken sind ein wichtiger Teil des Gesundheitssystems und die pharmazeutisch ausgebildeten Spezialisten bieten ein kostengünstiges Angebot.

Allergie-Check

Ihr Zeitaufwand: 20 – 30 Min.